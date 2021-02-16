Андрей Рублев — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублев — Даниил Медведев в 1/4 финала Australian Open-2021.



Ставка: тотал больше 38.5 гейма за 1.81.



«Давайте обсудим с вами матч 1/4 финала, в котором сразятся два россиянина: Медведев и Рублев. Медведев со счетом 4:0 ведет по личным встречам. Ни партии не выигрывал Рублев. Кажется, что ему будет очень сложно. Немного опасный и тревожный звоночек был в прошлом матче Рублева. Он был близок, чтобы проиграть партию, а полутравмированный Каспер Рууд был близок, чтобы выиграть сет. Но в итоге Рублев дожал, а Каспер не смог доиграть встречу.



Медведев стабилен. Он понимает, как нужно играть против Андрея. Все-таки давайте отталкиваться от Рублева, потому что Медведев идет большим фаворитом в этом матче. Андрей хорошо подает. У него есть в арсенале интересные комбинации. Ко всему прочему он редко ошибается. Против Медведева Рублев не любит играть. Но есть ощущение, что он набрал ту форму, которая может помочь ему в соперничестве с Медведевым.



Подозреваю, что будет сыграно больше 38.5 гейма, потому что Рублев сейчас играет на топ-уровне, и сможет завязать борьбу».