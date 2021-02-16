«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон».



Ставка: ИТБ 3.5 гола «Питтсбурга» за 2.16.



«Напомню, это четвертая встреча команд в этом коротком сезоне. Команды встретятся в восьми матчах. Такая схема календаря, и в последних трех матчах «Питтсбург» обыграл «Вашингтон». Это были разные победы, но все четыре матча были и будут в Питтсбурге. Сначала «пингвины» выиграли со счетом 4:3 по буллитам, потом 5:4 в овертайме. Наконец за два дня до нашего матча, который мы с вами обсуждаем, «Питтсбург» выиграл у «Вашингтона» со счетом 6:3.



В чем проблема «Вашингтона» не говоря о том, что не было ряда игроков, которые попали в изоляцию. Но на последний матч с «Питтсбургом» это не пришлось. «Вашингтон» играл против «пингвинов» в боеспособном составе: с Овечкиным, Кузнецовым и всеми остальными. Разве что не хватало Ильи Самсонова. Наверное, проблема не в боеспособности состава, а в каких-то отдельных моментах.



Например, «Вашингтон» играет хуже «Питтсбурга» на вбрасывании, и это понятно. У «Питтсбурга» есть Сидни Кросби, а он монстр на вбрасывании. Малкин в последней игре показал 66%, что для него очень хорошо. Кроме того, «Вашингтон» очень много пропускает. Это вторая команда лиги по среднему числу пропущенных шайб, то есть 3,77. Хуже только у «Оттавы» — 4,0.



Все это связано с тем, что очень нестабильно играют ребята. Вратарь Витечек наелся. Он был признан лучшим новичком января, но затем были четыре поражения подряд. Его меняли на 39-летнего ветерана Грейга Андерсона. Это ни к чему не привело. Если Самсонова не выдернут из АХЛ, тогда будет Витечек, но я бы в него сильно не верил, как, впрочем, и в Самсонова, который с января не играл в НХЛ. Все эти проблемы «Вашингтона» накапливаются.



У «Питтсбурга» есть свои проблемы, например, спецбригады. «Вашингтон» лидер в НХЛ по реализации большинства. Кузнецов забил в большинстве в последнем матче, но все равно как-то «Вашингтон» попал в зону турбулентности.



Не стал бы гадать на победителя. Коэффициенты примерно равны. Не стал бы брать и общий тотал. Если взять тотал больше 5.5, коэффициент получается маленький, а гнаться за 6.5, мне кажется, рискованно.



Нашел интересный кеф 2.16 на то, что именно «Питтсбург» пробьет тотал 3.5 шайбы. Мне нравится эта ставка. В последних двух матчах так и происходило. «Питтсбург» выиграл — 6:3, а до этого было — 5:4, так что атака играет хорошо, а оборона у «Вашингтона» очень слабая».