«Севилья» — «Боруссия» Д: ставка Романа Нагучева с коэффициентом 12.0 на матч ЛЧ

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Севильи» за 2.36, победа «Севильи» с форой (-1) за 3.70, точный счёт 2:0 за 12.0.
«Севилья» против «Боруссии» Дортмунд. Мне кажется, что букмекеры немного переоценивают возможности немцев, у которых не самая лучшая статистика выездных матчей. В последнее время команда играет неровно, не может победить даже «Хоффенхайм», очень проблемный и чрезвычайно слабо играющий в обороне. Поэтому я думаю, что «Севилья» — абсолютный фаворит этого противостояния. Она играет дома и, скорее всего, выиграет.
Для того чтобы усложнить себе историю и дать пищу для размышления вам, я предлагаю сразу три варианта, причём каждый из них жизнеспособен. Итак, «Севилья» победит. Коэффициент выше двойки — это просто отлично. То есть чистая победа «Севильи». Она репетировала эту победу в последнем туре, очень хорошо играла. Игра в обороне стабильна, а 1-2 мяча — это их тренд в нынешнем сезоне.
Второе. Победа «Севильи» с форой (-1). Там коэффициент уже 3.70. Я почти уверен, что «Севилья» не пропустит, но забьёт один или два мяча. Это её традиционная норма.
Третья ставка. Думаю, что матч завершится со счётом 2:0. Я почти уверен, что все три варианта сбудутся. Видится это так: «Севилья» почти не пропускает, забивает один или два мяча и, конечно, не будет рисковать в игре против команды, против которой не стоит рисковать, а то можно и проиграть.
Учитывая, что Дортмунд пропускает регулярно около двух мячей, то поражение со счётом 0:2 — это самый смотрибельный и просящийся вариант. Так что победа «Севильи», победа «Севильи» с форой (-1) и для гурманов, кто любит рискнуть — точный счёт 2:0 в пользу «Севильи». Удачи!»
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