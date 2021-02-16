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Григор Димитров — Аслан Карацев: результат матча, как сыграли, какой счёт

Григор Димитров — Аслан Карацев: результат матча, как сыграли, какой счёт
Ставки / Прогнозы 0
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114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, сенсационно вышел в полуфинал, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (18) со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Аслан, впервые в карьере попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 6).

Эксперты не верили в победу Карацева. Ставки на россиянина принимались с коэффициентом 2.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2800 рублей. Успех Димитрова шёл за 1.44.

На тотал больше 3.5 сета давали 1.52, на тотал меньше 37.5 гейма — 2.06.

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