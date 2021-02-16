Биатлон сегодня, ЧМ-2021. Прогноз и ставка чемпионата на индивидуальную гонку у женщин

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на индивидуальную гонку среди женщин на ЧМ-2021 по биатлону.
Ставка: Доротея Вирер попадёт в тройку лучших за 2.00.
Неудивительно, что после кошмарных результатов состав на индивидуальную гонку вызывал серьёзные сомнения: за всех отдувалась Ирина Казакевич, которая сегодня не побежит. Впрочем, в любом случае претендовать на что-то серьёзное россиянки смогут только при череде совпадений. Букмекеры, например, не включают никого из наших женщин даже в топ-20.
Самое забавное, что статистика с этим не согласна. По крайней мере на Кубке мира практически у каждой из россиянок были неплохие выступления, хотя по ходу сезона состоялось всего две индивидуалки. Лучше всего получилось у Ульяны Кайшевой: 15-е место в Контиолахти и девятое — в Антхольце.
В Италии выстрелила Евгения Павлова (шестая позиция с промахом на последнем рубеже), а Светлана Миронова осталась седьмой. И тоже промахнулась на заключительной стойке. Понятно, что на лыжне россиянки заметно уступают, а потому именно индивидуальная гонка изначально казалась основной надеждой на хорошее выступление. Павлова в состав не попала, её в расчёт не берём.
Тут скорость отходит на второй план, многое зависит от чистой стрельбы. Правда, с ней как раз в Поклюке пока не ладится. В спринте меньше двух промахов совершила только Ирина Казакевич (один), а в гонке преследования все три наши спортсменки ушли на три круга. С такой точностью даже в топ-15 не пробиться.
В зачёте индивидуалок на Кубке мира лидирует Доротея Вирер, у которой первое и четвёртое места. В Поклюке итальянка пока осталась без медалей, в пасьюте не хватило даже чистой стрельбы. Ходом Вирер, конечно, уступает, но не критично. Накануне, например, проиграла Жюлии Симон и Маркете Давыдовой по 20 секунд, оказавшись девятой по чистой скорости. Вполне неплохо.
Зато со стрельбой у неё порядок, один из лучших процентов среди всех спортсменок. В принципе, поставить на попадание Вирер на подиум имеет смысл. Коэффициент крепкий — 2.00. Снайперские данные на месте, четвёртое место в гонке преследования добавит злости. Простуда осталась позади, самое время добавить.
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