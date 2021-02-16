«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 16.02.2021

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: ничья за 4.05.

«Барселона» проиграла в Суперкубке и в первой игре полуфинала Кубка Испании, но сумела провести блицкриг в турнире Ла Лиги, где выиграла семь матчей подряд и занимает третье место, на которое вернулась после провала на старте первенства Примеры. В последней игре каталонцы разнесли в пух и прах «Алавес» (5:1).



ПСЖ возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который сменил Томаса Тухеля на экваторе сезона. «Пари Сен-Жермен» выиграл Суперкубок и легко прошел первый этап Кубка Франции, переиграв «Кан» (1:0). В чемпионате Лиги1 «сине-красные» пока на второй позиции, что стало непривычным в последние годы. В последнем туре столичный клуб одолел «Ниццу» (2:1).



В составе гостей не смогут выйти на поле Рафинья, Ди Мария, Неймар, который выбыл минимум на месяц, Дагба и Бернат. Есть у столичной команды и Пембеле, у которого коронавирус. У «сине-гранатовых» в лазарете Фати, Брэйтуэйт, Пике, Роберто, Коутиньо и Араухо.



Лидеры европейского футбола встречаются нечасто, виной чему слепой жребий. Я считаю, что сегодня нас ждет игра равных противников и очень тяжело отдать предпочтение одной из команд.



«Барселона» набирает обороты, но выступления в кубковых дуэлях не всегда выходят удачными у Рональда Кумана. Парижане с новым тренером и сумасшедшей мотиваций, ведь в прошлом сезоне до заветной цели не хватило совсем немного.



Лично я вижу в этой игре ничейный исход и жду, что все решится во второй встрече".