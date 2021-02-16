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«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги чемпионов 16 февраля

«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги чемпионов 16 февраля
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Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.93, обе забьют за 1.55, тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

«Такой плохой «Барселоны» давно мы не видели. Нет, втаптывать в газон «Алавес», идущий на 16-м месте, она ещё не разучилась. А вот уже с «Севильей» Гризманн и Месси не справляются. Отставание от «Атлетико» — 8 очков, плюс у мадридцев игра в запасе.

Парижане же в этом месяце пока не проигрывали ни в Лиге1, ни в Кубке. Четыре победы подряд. В чемпионате страны «ПСЖ» очко уступает «Лиллю».

Противостояние же историческое. Все ещё помнят сказочный камбэк «Барселоны» на «Камп Ноу» после разгрома в Париже.

Но на сей раз, похоже, фаворит в паре с французским акцентом. Да и под вопросом у Кумана несколько игроков, чей выход на поле невозможен из-за травм. Коутиньо, Пьянич, Серхи Роберто, Пике, Араухо, Бретуэйт могут пропустить игру.

«ПСЖ» будет без Неймара, но и Килиана Мбаппе должно хватить, чтобы потерзать оборону «Барсы». Почеттино уже освоился в команде, созданной Тухелем, и успешно ведёт её вперёд, к победам. Думаю, обе забьют и «ПСЖ» не проиграет».

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