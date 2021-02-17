«Порту» – «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ювентус».



Ставка: «Порту» не проиграет за 1.85.



«Да, на бумаге, «Ювентус» — очевидный фаворит встречи. «Порту», на первый взгляд, не выглядит командой, которая способна выбить туринцев из ЛЧ на такой ранней стадии.



Однако «Ювентус» сейчас далёк от той формы, в которой он пребывал последние годы. Сейчас нет у туринцев той мощи, которая была у них так долго. Хотя такая тенденция присуща почти всем топ-клубам в этом сезоне. Пандемия сказалась на всех.



В «Ювентусе» в этом сезоне идёт перестройка. Пирло – молодой тренер. Сейчас он строит свой футбол в «старой синьоре». Это часто влияет на результат. Туринцы до сих пор не ведут прямую борьбу за лидерство в чемпионате. Пока в Серии А главенствуют команды из Милана. Но «Ювентус» небольшими шагами всё-таки подбирается к ним.



Про «Порту» можно сказать точно, что он устроит тяжёлый матч для «Ювентуса». Он, как и любая португальская команда, может доставить много неприятностей, играя у себя дома. При этом «Порту» имеет серию из четырёх ничьих. Но до этого он побеждал и давно не проигрывал.



А «Ювентус» вот только что потерпел поражение от «Наполи» (0:1), перед этим поделив очки с «Интером» в Кубке (0:0). Таким образом, оба клуба подходят к этому матчу в неоднозначном состоянии.



«Порту» из-за частых ничьих может потерять уверенность в игре с топовым соперником. А у «Ювентуса» результат часто зависит от настроения Роналду. Без его непосредственного участия в голах туринцам будет сложно победить.



Португальские команды уже давно доказали, что с ними не всё так просто. Они особенно опасны в домашних матчах. В своём прогнозе я буду отталкиваться от этого факта.



Моя ставка – «Порту» не проиграет в этом матче. Заключить пари на это можно с коэффициентом 1.85».