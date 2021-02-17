«Севилья» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Севильи» за 2.39.
«Встречаются две примерно равные по уровню команды. Обе не являются сильнейшими в своих чемпионатах, но часто навязывают борьбу более сильным конкурентам.
Хотя сейчас намного слабее выглядит «Боруссия». У неё идут явно не лучшие времена. Быстро уволило руководство дортмундцев Фавра, а нового тренера так и не назначила. Новый специалист придёт в «Боруссию» только летом. А сейчас команда выступает точно не лучше, чем с Фавром.
Дортмундцы уже не ведут борьбу за чемпионство в Бундеслиге. Конкуренты имеют слишком большой отрыв от неё. ЛЧ сейчас важный турнир для «Боруссии», за который она должна постараться зацепиться.
Много, конечно, у неё в составе молодых футболистов. Важную роль играет Холанд. Однако не хватает дортмундцам опыта и стабильности взрослых игроков. Часто теряет очки эта команда.
Надеюсь, что «Боруссия» сможет зацепиться за выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Но на данный момент она не выглядит фаворитом в матче с «Севильей», которая сейчас в очень хорошей форме.
Команда Лопетеги сейчас показывает очень интересный футбол. Она имеет серию побед во всех турнирах из девяти матчей. Причём недавно севильцы встречались с «Барселоной» в первом полуфинале Кубка Испании и смогли её тоже уверенно победить (2:0).
«Севилья» в Ла Лиге идёт в тени «Реала» и «Барселоны», которые поочередно занимают второе место. Эти два топ-клуба уже имеют мало шансов догнать лидирующий «Атлетико». А тем временем у них на хвосте сидит как раз «Севилья», которая, например, отстаёт от «Барселоны» с третьего места всего на одно очко.
«Севилья» показывает качественную игру в обороне. Также она добивается успехов в контратаках. Это очень сбалансированная команда. Особенно сильна она в еврокубках. Часто в последние годы побеждает «Севилья» в Лиге Европы. Сейчас она постарается добиться успеха в ЛЧ. С ней играть нынешней нестабильной «Боруссии» будет очень неудобно.
Я сильно удивлюсь, если «Боруссия» в этой выездной игре зацепится за победу. Даже ничья мне здесь кажется нелогичной. Поэтому просто предложу поставить на выигрыш «Севильи» с котировкой 2.39».
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