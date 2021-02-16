Медведев — Рублёв: когда начало, какой канал покажет в прямом эфире, кто выиграет
17 февраля Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в матче 1/4 финала Australian Open. Начало — не ранее 7:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.
Эксперты считают фаворитом Медведева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.36, успех Рублёва оценён коэффициентом 3.15.
Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Тотал больше 3.5 сета идёт за 1.54.
Поставить на тай-брейк предлагают за 1.55, а на счёт 6:0 в одной из партий — за 12.0. Если матч будет выигран подачей навылет, сыграет коэффициент 10.0.
Ставки на пятый сет принимаются за 3.50.
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