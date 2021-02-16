Биатлон. ЧМ-2021 в Поклюке, индивидуальная гонка, женщины. Результаты, кто победил
Чешская биатлонистка Маркета Давидова неожиданно одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Спортсменка не допустила ни одного промаха. Второй с отставанием в 27,9 секунды стала представительница Швеции Ханна Эберг (один промах). Замкнула тройку Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия), у которой также один промах.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая пятое место с двумя промахами. Лариса Куклина стала 14-й, Ульяна Кайшева — 24-й, Татьяна Акимова — 29-й.
Эксперты не ожидали победы от Давидовой: ставки на чешку принимались за 67.0. С 1000 рублей можно было выиграть 67 тыс. рублей. Финиш Ханны Эберг в топ-3 оценивался в 2.00, попадание Светланы Мироновой в топ-7 шло за 12.0.
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