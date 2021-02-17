Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас: прогноз Павла Кириченко на матч Australian Open

Профессиональный каппер Павел Кириченко дал прогноз на матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии между Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом.

Ставка: ТБ 22.5 удара в самом продолжительном розыгрыше за 1.65, ИТМ Надаля 78.5% выигранных очков на первой подаче за 1.85.

«Во-первых, процент выигранных очков у Надаля на первой подаче. Рафаэль не обладает особо мощной подачей, а Циципас, в свою очередь, хорошо принимает. Однако в истории личных встреч у испанца крайне высокие показатели. В последних двух встречах в залах у Надаля 81% и 85% по интересующему показателю, чуть ранее на грунте 71%, 59% и 85% было на австралийском «Шлеме» два года назад.



На нынешнем турнире Надаль пробивал предложенный тотал 79,5% выигранных очков на первой подаче в проходных матчах с Дьере и Ммо и не пробивал с Норри (77%) и Фоньини (77%). Последние два матча Рафаэля я выделяю как основной аргумент за предложенную ставку. Надаль к тому же упоминал о проблемах со спиной — так или иначе Циципас должен на приёме доставлять проблем точно не меньше, чем два предыдущих соперника. Поэтому выбор — меньше 79,5% очков у испанца на первой подаче.



Также ни для кого не секрет, что оба теннисиста хороши в обменах ударами на задней линии. Поэтому наверняка нас ждёт немало затяжных розыгрышей. Предложенный букмекерами тотал в 22.5 удара, по моему мнению, скорее всего, будет пробит. Считаю, что вполне можем увидеть розыгрыш даже с 25-27 ударами на каком-нибудь важном мяче, где никто не захочет рисковать».