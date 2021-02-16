«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Александра Неценко на матч Лиги чемпионов в Испании

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Барселона» — «ПСЖ».
Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 2.01.
«Если бы это противостояние состоялось после жеребьевки, легко поставил бы на победу «парижан». Но сейчас всё не так. У каталонцев 12 побед в 15 встречах во всех турнирах. У Почеттино хороший состав, но с потерями. Не сыграют важнейшие Неймар и Ди Мария. Под вопросом Верратти, а Маркиньос лидирует в Лиге 1 среди тех, кто совершает результативные ошибки. Понятно, что Навас не гарантирует разгрома.
Однако Месси у «ПСЖ» нет. Блистательной игры сейчас французы не показывают. Конечно, Мбаппе, Икарди и яркий Мойзе Кин наверняка на гол наиграют. Тем более Араухо травмирован, а Пике только вернулся в общую группу. Но рассчитывать на победу в первой встрече французам невероятно тяжело. У меня после «Бетиса» и «Алавеса» есть ощущение, что «Барса» не проиграет.
Было проигрыш в Кубке в матче с «Севильей», но был не ответный, а первый матч полуфинала, после которого еще можно что-то исправить. «Парижане» побаиваются «Барсу» — помнят «камбэк» при Эмери, а Почеттино приходится против такого мощного оппонента дебютировать с новым клубом в ЛЧ. По своей природе ни «Барса», ни «ПСЖ» не могут играть в закрытый футбол, что подразумевает обмен голами, но все же исход встречи решится в Париже».
- 16 февраля 2021
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