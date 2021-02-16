«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Павла Городницкого на матч Лиги чемпионов

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Барселона» — «ПСЖ».
Ставка: «ПСЖ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.88.
«Вы понимаете, я был одним из главных хейтеров Рональда Кумана, а у нас тут такая статистика – из 18 последних игр «Барселона» проиграла только однажды. Можно подумать, что Куман в порядке, но он просто научился обыгрывать середняков и аутсайдеров. А какая статистика «Барселоны» с нормальными клубами? Вот эта статистика: 1:1 c «Севильей», 1:3 c «Реалом», 2:0 победили «Ювентус», 0:3 проиграли «Атлетико», 0:3 проиграли «Ювентусу» и недавно слили 0:2 «Севилье», т.е. одна победа над сырым «Ювентусом» Пирло. Значит, «Барселона» не умеет играть против сильных оппонентов, а «ПСЖ» – очень сильная команда.
При Почеттино у парижан 5 побед и одно поражение. Важно, что «ПСЖ» забивает 11 матчей подряд, а из последних семи игр пропустил только в двух. «Барселона» пропускает в шести матчах подряд.
К чему веду? Для «ПСЖ» «Барселона» – принципиальный соперник. Помните 4:0 и 1:6? «ПСЖ» будет ложиться костьми, чтобы добыть результат. Выбираю ставочку «Х2 и тотал меньше 3.5. Команды не будут рисковать».
- 16 февраля 2021
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