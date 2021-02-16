Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс-пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 1/4 финала Australian Open 2021 Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль.
Ставка: ИТБ 19.5 гейма Циципаса за 1.90.
«От встречи Надаля и Циципаса все ждут яркого тенниса. Два года назад они играли на стадии полуфинала. Тогда вроде бы греческий теннисист был на подъеме, обыграл в красивом стиле самого Роджера Федерера, но борьбы вообще не получилось. Сейчас все должно быть иначе. Циципас заматерел, а Надаль стал еще старше. Ему в этом году будет 35 лет.
Пока очень сложно оценить реальную готовность обоих. У Надаля сетка простенькая. Ждали, что Фоньини с ним поборется, а итальянец вышел каким-то обреченным, к сожалению. Даже матч с Норри для Надаля складывался сложнее. У Циципаса были пятисетовая битва с настроившимся на борьбу Коккинакисом. Это было интересно. Класс Стефаноса сказался в решающей партии. А дальше простой матч с Имером и выход в четвертьфинал на отказе Берреттини. Итальянец из-за травмы даже на корт не вышел.
Так что Циципас сейчас очень свеж и готов к борьбе. Такого конфуза, как 2 года назад, не будет. Сильно добавил Циципас в стабильности с того времени. Да и просто уже стал звездой. И опыт матчей с Надалем у него появился. В них была борьба. Предположу, что больше 19,5 гейма возьмет грек. Он уже готов к большим матчам».
- 16 февраля 2021
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