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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Смирнова на матч АПЛ

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Смирнова на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Эвертона» с форой (+1.5) за 1.81.

«Эвертон» в нынешнем сезоне не проваливается психологически. Карло Анчелотти и Данкан Фергюсон знают, как нужно мотивировать команду, поэтому она обычно не проигрывает в двух матчах подряд. Исключением являются три поражения в ряд против «Саутгемптона», «Ньюкасла» и «МЮ», но это было ещё в первых турах чемпионата. Если «ириски» забирают своё не на классе, то на характере.

«Манчестер Сити» имеет серию из 16 побед, и это серьёзная заявка на чемпионство. С другой стороны, с таким багажом успеха не так уж и просто настраиваться должным образом на новые встречи. Сейчас подопечные Пепа Гвардиолы имеют комфортный отрыв от ближайших преследователей, и это как раз тот момент, из-за которого им может не хватить мотивации, как это неоднократно бывало ранее. К тому же если судить объективно, то «горожан» здесь вполне устроит ничейный результат. Также стоит отметить, что через неделю небесно-голубым предстоит встретиться с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в рамках Лиги чемпионов. Я думаю, что у меня достаточно оснований поставить на плюсовую фору «Эвертона».

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