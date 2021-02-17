«Порту» — «Ювентус»: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги чемпионов

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Порту» — «Ювентус».
Ставка: ТМ 1.5 жёлтых карточек в первом тайме за 1.76.
«Перед первой встречей «Порту» с «Ювентусом» у меня возникла мысль, что такое противостояние не получится грубым. Туринцы, которых устроит ничейный результат, могут в экономном режиме вести эту игру. «Порту» тоже вряд ли побежит за забитым голом сразу после стартового свистка. Напомню, что в субботу обе команды отдали много сил на матчи внутренних чемпионатов. Полагаю, спокойное начало очень нужно как одним, так и вторым.
Также необходимо обратить внимание на судейскую манеру назначенного на этот матч арбитра. Карлос дель Серро Гранде, который обслужит эту встречу, зачастую не разбрасывается жёлтыми карточками в первые 45 минут, больше опираясь в этом вопросе на совокупность нарушений и ранних устных предупреждений. Для меня ставка на ТМ (1.5) по показателю ЖК выглядит привлекательно».
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