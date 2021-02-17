Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Никиты Ковальчука на матч Лиги чемпионов

«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Никиты Ковальчука на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Севильи» за 2.36.

«Севилья» кажется мне явным фаворитом. В первую очередь из-за того, что «Боруссия» прямо сейчас, не имея главного тренера, находится в странной ситуации. Произошло то, что команда не совсем понимает, в каком направлении двигаться, что будет завтра, какой будет тренер, какой будет план. В основном результат достигается за счёт игроков.

Да, у «Севильи» игроки, может, где-то и похуже, но у них очень сильный тренер, у них очень сильное коллективное движение, что они показали, например, в матче с «Барселоной». Я вижу здесь «Севилью» очень ярким фаворитом, несмотря на то что у дортмундцев сильнее состав, особенно в атакующей его части.

«Севилья» — фаворит в обеих встречах, если не случится какого-то гениального всплеска гениальности Холанда, но таким образом можно спасти ничью, но вряд ли выиграть. Я здесь ставлю на победу «Севильи».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021