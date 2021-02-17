«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Никиты Ковальчука на матч Лиги чемпионов

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Севильи» за 2.36.
«Севилья» кажется мне явным фаворитом. В первую очередь из-за того, что «Боруссия» прямо сейчас, не имея главного тренера, находится в странной ситуации. Произошло то, что команда не совсем понимает, в каком направлении двигаться, что будет завтра, какой будет тренер, какой будет план. В основном результат достигается за счёт игроков.
Да, у «Севильи» игроки, может, где-то и похуже, но у них очень сильный тренер, у них очень сильное коллективное движение, что они показали, например, в матче с «Барселоной». Я вижу здесь «Севилью» очень ярким фаворитом, несмотря на то что у дортмундцев сильнее состав, особенно в атакующей его части.
«Севилья» — фаворит в обеих встречах, если не случится какого-то гениального всплеска гениальности Холанда, но таким образом можно спасти ничью, но вряд ли выиграть. Я здесь ставлю на победу «Севильи».
- 17 февраля 2021
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