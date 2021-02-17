«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги чемпионов в Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: тотал больше 8.5 угловых за 1.68.
«Перед этой встречей оба соперника старались потратить как можно меньше энергии в рамках своих чемпионатов. «Севилья» при этом смогла скромно обыграть «Уэску» со счётом 1:0, а дортмундская «Боруссия» лишилась победы при столкновении с «Хоффенхаймом». Полагаю, такая экономия сил напрямую связана с намерением сыграть смелее в Лиге чемпионов.
Я думаю, что никто в этом поединке не будет стремиться к ничейному результату. Красно-белые традиционно играют на победу на своём поле, вряд ли они захотят меньшего сейчас. От чёрно-жёлтых я тоже не жду сушки матча, хотя бы по той причине, что играть на удержание против нынешней команды Хулена Лопетеги – полнейшая глупость. В данный момент гости не имеют крепкой обороны, поэтому правильнее было бы понадеяться на Эрлинга Холанда и компанию. Я считаю, что атакующего потенциала обеих сторон хватит для подачи как минимум девяти угловых».
- 17 февраля 2021
-
20:17
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:24
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00