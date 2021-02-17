«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги чемпионов в Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: тотал больше 8.5 угловых за 1.68.

«Перед этой встречей оба соперника старались потратить как можно меньше энергии в рамках своих чемпионатов. «Севилья» при этом смогла скромно обыграть «Уэску» со счётом 1:0, а дортмундская «Боруссия» лишилась победы при столкновении с «Хоффенхаймом». Полагаю, такая экономия сил напрямую связана с намерением сыграть смелее в Лиге чемпионов.



Я думаю, что никто в этом поединке не будет стремиться к ничейному результату. Красно-белые традиционно играют на победу на своём поле, вряд ли они захотят меньшего сейчас. От чёрно-жёлтых я тоже не жду сушки матча, хотя бы по той причине, что играть на удержание против нынешней команды Хулена Лопетеги – полнейшая глупость. В данный момент гости не имеют крепкой обороны, поэтому правильнее было бы понадеяться на Эрлинга Холанда и компанию. Я считаю, что атакующего потенциала обеих сторон хватит для подачи как минимум девяти угловых».