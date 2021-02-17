Биатлон сегодня: календарь гонок 17.02.2021, где смотреть онлайн, какой канал покажет

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 17 февраля состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз: фаворитом считается норвежец Йоханнес Бё, поставить на которого можно за 2.70. В тройку фаворитов также входят норвежец Стурла Холм Легрейд (8.00) и француз Кентен Фийон-Майе (8.50). Ниже оценены шансы Эмильена Жаклена из Франции (11.0), норвежца Тарьея Бё и шведа Себастьяна Самуэльссона (по 15.0). На 18.0 предлагают поставить на Александра Логинова.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований
17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.
18 февраля
17:15. Супермикст.
20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.
21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
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