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ЧМ-2021 по биатлону: расписание на сегодня, во сколько смотреть, на каком канале

ЧМ-2021 по биатлону: расписание на сегодня, во сколько смотреть, на каком канале
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С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 17 февраля состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз: фаворитом считается норвежец Йоханнес Бё, поставить на которого можно за 2.70. В тройку фаворитов также входят норвежец Стурла Холм Легрейд (8.00) и француз Кентен Фийон-Майе (8.50). Ниже оценены шансы Эмильена Жаклена из Франции (11.0), норвежца Тарьея Бё и шведа Себастьяна Самуэльссона (по 15.0). На 18.0 предлагают поставить на Александра Логинова.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований

17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.

18 февраля
17:15. Супермикст.

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Биатлон. ЧМ-2021, индивидуальная гонка. Прогноз: Логинов выстрелит, Гараничев не справится
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