Биатлон, ЧМ-2021: смотреть онлайн, прямая трансляция гонок 17 февраля, где покажут

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. 17 февраля состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз: фаворитом считается норвежец Йоханнес Бё, поставить на которого можно за 2.70. В тройку фаворитов также входят норвежец Стурла Холм Легрейд (8.00) и француз Кентен Фийон-Майе (8.50). Ниже оценены шансы Эмильена Жаклена из Франции (11.0), норвежца Тарьея Бё и шведа Себастьяна Самуэльссона (по 15.0). На 18.0 предлагают поставить на Александра Логинова.



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований



17 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.



18 февраля

17:15. Супермикст.



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.



Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.



Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

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