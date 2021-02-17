«Севилья» — «Боруссия» Д: прямая трансляция матча, где покажут онлайн

17 февраля состоится матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех немцев оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.65.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 3.80.
Проход «Севильи» доступен за 2.15, проход «Боруссии» — за 1.82.
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