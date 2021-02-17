«Севилья» — «Боруссия» Д: смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал покажет

17 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд. Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех немцев оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.65.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 3.80.



Проход «Севильи» доступен за 2.15, проход «Боруссии» — за 1.82.

«Севилья» — «Боруссия Д». Прогноз: даже Холанд бессилен. Немцы не готовы к Лиге чемпионов Испанцы идут на серии из девяти побед. А вот у «Боруссии» проблема на проблеме.