ЧМ-2021 по биатлону. Прогноз и ставка «Чемпионата» на индивидуальную гонку у мужчин

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на индивидуальную гонку у мужчин на ЧМ-2021 по биатлону.

Ставка: Александр Логинов финиширует выше Якова Фака за 1.65.

Букмекеры по-прежнему считают фаворитом Йоханнеса Бё. Лидер общего зачёта Кубка мира на личных стартах пока остался без золотых наград: в спринте оказался пятым из-за двух промахов на «лёжке», в гонке преследования не сумел достать Эмильена Жаклена и Себастьяна Самуэльссона, которые отстреляли чисто.



В нынешнем сезоне состоялись всего две «индивидуалки». Йоханнес не выигрывал — второй в Контиолахти, десятый в Антхольце. В Финляндии победил норвежец Стурла Холм Легрейд, а вот в Италии сильнейшим оказался Логинов. Чистая стрельба позволила привезти ближайшему преследователю (тот же Легрейд) 58,5 секунды.Потому букмекеры и включают Александра в число основных претендентов. Он занимает седьмое место в списке фаворитов.



Букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.65 на ставку «Логинов финиширует выше Якова Фака». Опытнейший словак обычно входит в число лидеров по проценту точных выстрелов, но конкретно на ЧМ-2021 у него совсем не идёт. В спринте было два промаха и 35-е место, в пасьюте — четыре незакрытых мишени и всё та же 35-я строчка.



Предыдущую индивидуальную гонку он тоже провалил, заняв в Антхольце лишь 37-е место. Ну и ходом, конечно, явно уступает Логинову. Вариант любопытный. Более рискованная ставка — финиш Логинова в топ-6 за 3.50. После пасьюта прошло достаточно времени, чтобы привести мысли в порядок и восстановиться. Самое время добавить.