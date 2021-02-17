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«Порту» — «Ювентус»: во сколько начало матча, по какому каналу покажут в прямом эфире

«Порту» — «Ювентус»: во сколько начало матча, по какому каналу покажут в прямом эфире
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Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу туринской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех португальского клуба оценён экспертами в 4.15. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.08, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 3.80.

Проход «Порту» идёт за 4.30, проход «Ювентуса» — за 1.27.

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