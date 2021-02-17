«Барселона» — «ПСЖ»: обзор матча 17 февраля, кто победил, авторы голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси, успешно реализовавший пенальти. Через 5 минут форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник парижан Марко Верратти.
Во втором тайме, на 65-й минуте, Мбаппе оформил дубль. Через 5 минут нападающий Мойзе Кин забил третий гол парижан после передачи бывшего игрока «Зенита» Леандро Паредеса. В концовке встречи, на 85-й минуте, Мбаппе оформил хет-трик и установил окончательный счёт встречи.
Поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.09. Успех «ПСЖ» оценивался в 3.52: с 1000 рублей можно было выиграть 3520 рублей. Поставить на ничью предлагали за 4.15.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.52, «обе забьют» — за 1.49, гол Месси — за 1.65, а пенальти — за 2.40.
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