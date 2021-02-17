«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: результат матча 17.02.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2. Встреча проходила на нейтральном стадионе — «Пушкаш-Арена» в Будапеште (Венгрия).
В первом тайме «Ливерпуль» владел игровым преимуществом. Подопечные Юргена Клоппа имели три опасных голевых момента, но реализовать их не смогли. В начале второго тайма «Лейпциг» активизировался, однако эти усилия успеха не имели. На 53-й минуте забил Мохамед Салах, а спустя пять минут счёт удвоил Садио Мане. Заключительный отрезок матча «Ливерпуль» доигрывал неспешно, на удержание результата, а «Лейпциг» так и не сумел вскрыть мерсисайдскую оборону.
Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.35. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 2350 рублей. Успех хозяев оценивался в 3.00, ничья — в 3.60.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.26, «обе забьют — нет» — за 2.30, а победа «Ливерпуля» всухую — за 4.00.
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