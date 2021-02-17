«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 17.02.2021

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.27.

«Мощнейшая игра, которая может существенно повлиять на расстановку в турнирной таблице. У «Сити» есть отличный шанс оторваться на недосягаемое расстояние.



А для «Эвертона» это матч серьёзного калибра. Тем более как раз в играх с такими соперниками Карло Анчелотти очень ярко себя проявляет. Мы видели ничью с «Манчестер Юнайтед», с «Лестером», победу над «Тоттенхэмом», над «Арсеналом». Другое дело с командами вроде «Фулхэма», там не «Эвертон», а стыдобища. И в 3 из 4 домашних игр «Эвертон» забить не может.



А мы имеем дело с суперкомандой. «Сити» уже провёл 9 сухих встреч из последних 11. Он идёт на 17 побед во всех соревнованиях.



Учитывая статус, мне кажется, что «Сити» должен взять свой максимум. Но будет тяжело, потому что «Эвертон» с топами показывает классный футбол.



Поэтому здесь мы можем попробовать ОЗ и ТБ (2.5)».