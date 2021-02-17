«Порту» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Порту» — «Ювентус». Это первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: гол Роналду за 2.07.

«Порту» будет принимать «Ювентус». Здесь всё нормально: у себя на «Драгау» сыграет португальская команда. Но сам «Порту» подхватил вирус ничейных результатов. «Порту» четыре раза подряд сыграл вничью — с «Белененсешом», дважды с «Брагой» и в последнем туре спаслись в матче с «Боавиштой».



А «Ювентус» в последних двух встречах не забивал: «Интеру» в ответном кубковом матче не забили, а потом ещё и с нулём уехали из Неаполя в Серии А (0:1). Хотя моментов в игре с «Наполи» у «Ювентуса» было предостаточно. Как умудрился не забить Роналду с двух метров — большой вопрос.



Но Лига чемпионов есть Лига чемпионов. У «Ювентуса» свои расклады на этот турнир. У «Ювентуса» есть немало проблем с кадрами (под вопросом Дибала и Куадрадо), придётся поломать голову Пирло, какой план выстроить на эту игру, как правильно оценить нынешний «Порту». Главное, чтобы не было недооценки. Да, «Ювентус» безусловный фаворит, но «Порту» уже не раз удивлял в этом турнире разного статуса команды.



Криштиану Роналду, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, в последних трёх матчах группового этапа он неизменно забивал. Он забил всего 4, 2 из них в важной игре с «Барсой». Для него было принципиально забить каталонцам. Плюс Криштиану возвращается в Португалию, а игры на родине для него всегда имеют особый подтекст, тем более он воспитанник «Спортинга». Так что матч с «Порту» для него своего рода принципиальный вызов.



В очень сложном матче для прогноза я бы поставил на гол Роналду. Понятно, что «Ювентус» в последнее время гоняет сплошные низы, а здесь ещё и «Порту» вряд ли будет раскрываться. Как правило, в плей-офф Лиги чемпионов он забивает больше всех. Когда надо взять в руки знамя вожака, Криштиану с этим успешно справляется, несмотря на свои 36 лет.



Мой прогноз — «гол Криштиану Роналду» за 2.07».