«Порту» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Порту» — «Ювентус». Это первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: Роналду забьёт за 2.07.

«О «Порту» мы знаем, наверное, не так много, как о других командах плей-офф Лиги чемпионов. Не на виду португальский чемпионат. Постоянно звёзды сбегают, точнее их продают за приличные суммы, из-за этого интерес к лиге не растёт. Но в этом сезоне там удивительные вещи происходят. «Спортинг», который в последние годы вёл себя тихо, лидируют с большим отрывом. «Порту» и «Бенфика» не успели перестроиться, не успели построить новые команды, вот и результат.



Интересно, что даже у себя во внутренних турнирах «Порту» не побеждал 4 матча подряд. 4 ничьи подряд у него. Пора бы победить, это было бы логично для такой команды, но тут «Ювентус», который, конечно, помощнее в плане состава.



Но всё-таки трудно сопоставлять «Порту» с европейскими грандами в данный момент, поэтому не буду отталкиваться от результата. Просто поставлю на гол Криштиану Роналду. Он возвращается в Португалию, обязательно захочет напомнить о себе. К тому же ему надо реабилитироваться за упущенные моменты во встрече с «Наполи». Жду его гола».