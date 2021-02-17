«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Севильи» за 2.35.
«Казалось, это противостояние равных команд, которые подпирают суперклубы в Европе. Но сейчас иначе смотрю на ситуацию. У «Боруссии» работает тренер, который не готов давать результат, у него и опыта нет, и квалификации. Все печально. И в Бундеслиге можно видеть страдания Дортмунда, хотя иногда на классе игроков команда выдает что-то интересное.
Зато «Севилья» сейчас в полном порядке. Победная серия приближается к десятку матчей. Почти перестала пропускать «Севилья». Недавно дома обыграла «Барселону» в Кубке Испании. Великолепная команда, хотя о ней говорят не так уж часто.
Да, есть потери у «Севильи», у Окампоса сложности. А у Дортмунда вроде все неплохо, даже Холланд на месте. Но он не всегда готов помочь команде, потому что игра пропала. Я бы здесь просто брал победу «Севильи». На мой взгляд, она на данном этапе прилично сильнее «Боруссии». Надо обращать внимание не только на отдельных исполнителей, но и качество футбола, а также организацию и силу скамейки. И здесь «Севилья» значительно превосходит немецкий клуб».
- 17 февраля 2021
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