«Порту» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 17.02.2021

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус».



Ставка: ниья за 3.30.

«Порту» сумел добыть вторую позицию на стадии группового турнира Лиги чемпионов, где соперниками «драконов» были «Манчестер Сити», «Олимпиакос» и «Марсель». 23 декабря «бело-синие» выиграли Суперкубок страны, но в чемпионате Португалии уже упустили из виду «Спортинг», который вырвался на первое место и никого не подпускает к себе.



За 19 туров в активе «Portistas» 12 викторий и пять мирных исходов, которые принесли 41 балл и второе место. В трех последних турах подопечные Сержиу Консейсау сыграли вничью – с «Белененсеш» (0:0), «Брагой» (2:2) и «Боавиштой» (2:2).



«Ювентус» пока на четвертой позиции – чемпион Италии уже уступает первому «Интеру» восемь очков, при этом провел на одну игру меньше. После серии из трех победных поединков против «Болоньи» (2:0), «Сампдории» (2:0) и «Ромы» (2:0), «чёрно-белые» на выезде уступили «Наполи» (0:1).



Я думаю, что в этой игре будет непросто «Ювентусу». Итальянский клуб теряет шансы на успех с каждым новым туром, при этом последнее поражение вряд ли пойдет на пользу туринской команде.



«Порту» не лучшим образом выступает в Примейре, но в Лиге чемпионов сумеет собраться и дать бой гостям. Я ожидаю от этого поединка мирный исход, который устроит всех и оставит шансы для команд во второй игре".