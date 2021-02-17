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Медведев — Рублёв: как сыграли 17.02.2021, кто выиграл, следующий соперник

Медведев — Рублёв: как сыграли 17.02.2021, кто выиграл, следующий соперник
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Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Даниил 14 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Андрея 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Эксперты в своих прогнозах считали фаворитом Медведева. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 1.36: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1360 рублей. Успех Рублёва оценивался в 3.15.

Тотал меньше 38.5 гейма оценивался в 1.95, тотал меньше 3.5 сета — в 2.50.

Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года 25-летний россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5).

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