«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов 17.02.2021

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: «Севилья» не проиграет + обе забьют за 2.05.

«Оборона «Севильи» поражает — 9 побед подряд, один пропущенный гол в этих последних 9 матчах, серия из 7 сухих встреч подряд. Дортмунду, который находится в плохой форме (1 победа в шести последних турах бундеслиги, 2:2 с «Хоффенхаймом» на минувших выходных, восемь игр кряду с пропущенными мячами), придется тяжело, и вряд ли гости могут рассчитывать на что-то большее, чем ничья. Именно её считаю наиболее вероятным исходом.



В то же время «Боруссия» результативна — единственный раз в сезоне команда ушла с поля без гола 26 сентября 2020 года, с тех пор всегда забивает хотя бы раз. Полагаю, не устоит даже «Севилья». Но фаворитом пары считаю испанский клуб — уж больно нестабильна нынешняя «Боруссия».