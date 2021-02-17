Новак Джокович — Аслан Карацев: прогноз Владимира Чаплыгина на матч Australian Open

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на первый полуфинальный матч мужской сетки Australian Open 2021 Новак Джокович — Аслан Карацев.

Ставка: ИТМ 35.5 виннерсов Карацева за 1.85.

«Выход Аслана Карацева в полуфинал – это уже большое достижение. Однако в этом поединке ему будет противостоять очень сложный соперник – Новак Джокович. Набрать против него более 35.5 виннерсов возможно только в том случае, если поединок затянется до четырёх или пяти сетов. А вот насчёт такого поворота событий у меня есть большие сомнения.



Как ни крути, но Новак Джокович отличается очень цепкой игрой. А виннерсом считается только такое выигранное очко, в котором соперник не дотронулся ракеткой до мяча. Такое возможно, если Карацев исполнит эйс или пробьёт в пустующую часть корта.



Давайте посмотрим, сколько виннерсов набирал Аслан в предыдущих матчах. Например, поединок против Димитрова длился четыре сета. По его итогам у Карацева накопилось 34 виннерса. Пятисетовик против Оже-Альяссима закончился 37 виннерсами. Согласитесь, затащить пять сетов против Джоковича – это что-то из разряда научной фантастики. Поэтому я делаю ставку на тотал меньше».