Новак Джокович — Аслан Карацев: прогноз Ильи Родина на полуфинал Australian Open 2021

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/2 финала Australian Open 2021 Новак Джокович — Аслан Карацев.
Ставка: тотал больше 30 гейма за 1.64.
«Может, вы покрутите пальцем у виска или скажите, что я псих, но скажу так: Аслану Карацеву по силам выйти в финал. Аслан не мой земляк, и я не фанат с российским триколором. Мой основной аргумент, по традиции, — статистика. Сделал анализ всех матчей Джокера и Карацева на АО и, самое интересное, не обнаружил подавляющего преимущества Новака.
У Новака преимущество по таким показателям, как эйсы и подача в целом, а вот в защите (приеме) Аслан лучше. Особенно прием первой подачи. Особенно круто Аслан выглядел в матче со Шварцманом, где настучал 50 «виннерсов». Еще одна любопытная стата — мой расчет выигрыша геймов на своей подаче: 92% против 88% в пользу серба. Очень круто ребята держат свои подачи.
Пожелаем удачи Карацеву и сделаем расчет на борьбу, все-таки выносить действующего чемпиона АО в трех сетах некрасиво».
- 17 февраля 2021
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