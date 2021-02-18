«Краснодар» — «Динамо» Загреб: во сколько начало, какой канал покажет в прямом эфире

18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Начало матча — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34 (43%). Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.58 (28%). Поставить на ничью предлагают за 3.38 (29%).



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.94, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 4.70.



Проход «Краснодара» идёт за 2.02, проход «Динамо» за 1.88.