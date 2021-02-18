«Порту» — «Ювентус»: результат матча 17.02.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Порту» Мехди Тареми. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Мусса Марега упрочил преимущество португальской команды в счёте. Результативную передачу отдал защитник «Порту» Вилсон Манафа. На 82-й минуте нападающий Федерико Кьеза сократил отставание «Ювентуса».
Ответный матч состоится 9 марта в Турине (Италия).
Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу туринской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.06. Успех португальского клуба оценивался в 4.15: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4150 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.25.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.25, «обе забьют» — за 2.08, точный счёт 2:1 в пользу «Порту» — за 16.0.
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