«Севилья» — «Боруссия» Д: результат матча 17 февраля, как сыграли, какой счёт, кто забил

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» проиграла дортмундской «Боруссии». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



На 7-й минуте полузащитник «Севильи» Сусо открыл счёт. Хавбек получил передачу у штрафной, убрал защитника на ложном замахе и пробил с правой — рикошет от Хуммельса помешал Хитцу среагировать. Полузащитник «Боруссии» Махмуд Дахуд сравнял счёт, ему ассистировал Эрлинг Холанд. Затем сам Холанд вывел «Боруссию» вперёд.



На 43-й минуте Холанд оформил дубль. В концовке встречи форвард «Севильи» Люк де Йонг сократил разрыв в счёте до минимума.

Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.37. Успех немцев оценивался экспертами в 3.15: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3150 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.65.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.92, «обе забьют» — за 1.70.

