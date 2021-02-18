Джокович — Карацев: прогноз Надежды Петровой на полуфинальный матч Australian Open

Бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч Australian Open Новак Джокович – Аслан Карацев.



Ставка: победа Карацева с форой (+7.5 гейма) за 1.97.

«В первом полуфинале мужской сетки встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и россиянин Аслан Карацев, который начинал этот турнир с квалификационного раунда. Аслан всех приятно удивил, дойдя до полуфинальной стадии — никто от него подобного выступления, конечно же, не ждал. Он обыграл игрока из десятки, потом молодого, подающего надежды канадца, и вот в прошлом круге просто развалил Димитрова.



Карацев — 27 лет, Джоковичу — на шесть лет больше. У серба – 17 (!) «шлемов» и 82 (!) титула. Карацеву пока похвастать нечем, разве что нынешним выступлением. Его выход в полуфинал вполне заслужен. Оба теннисиста идут без поражений в этом сезоне — Карацев за этот турнир пробыл на корте 11 часов, а вот Джокович почти 15 (!) часов. Нелегко ему даётся сетка в этом году, но он всё продолжает двигаться к своей цели, к очередному «Большому шлему».



Карацев может немножко дрогнуть, потому что перед ним всё-таки такой титулованный игрок. Джокович игрок очень непростой, он может делать разные вариации по игре, приспосабливаться. Если Карацев будет очень быстро и, самое главное, точно играть (чтобы его удары попадали в корт) и будет допускать как можно меньше не вынужденных ошибок, зацепиться можно.



Фаворит, однозначно, Джокович. Он победит, но борьба предстоит нешуточная. Поставлю на Карацева с форой (+7.5) за 1.97».