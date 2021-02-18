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«Динамо» К — «Брюгге»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы

«Динамо» К — «Брюгге»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Брюгге».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.87.

«Эту игру можно назвать встречей старых знакомых. Недавно они играли в квалификации к Лиге чемпионов. Тогда в первом матче «Брюгге» победил со счётом 1:0, а в ответной игре они сыграли вничью – 3:3.

Сейчас трудно спрогнозировать, как пройдёт их матч. Я не могу понять, в какой форме находится «Динамо». Киевляне только проводили недавно товарищеские матчи. В них киевский клуб в основном побеждал. Однако то были встречи с не самыми сильными соперниками. А сейчас команде Луческу предстоит матч с одним из сильнейших клубов Бельгии.

Украинский чемпионат уже начался, но там погодные условия таковы, что полноценных игр проводить не получается. Целостное впечатление о нынешнем «Динамо» трудно составить. Однако погода может повлиять и на эту игру. Возможно, у киевского клуба будет небольшое преимущество в этом плане.

Судя по последним матчам, «Брюгге», конечно, очевидный фаворит. У него идёт длинная серия побед. В последний раз эта команда проигрывала в прошлом году в декабре. С тех пор «Брюгге» одержал десять побед во всех турнирах.

Оба клуба спустились в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Там у них были примерно одинаковые группы. «Динамо» встречался с такими сильными командами, как «Ювентус» и «Барселона». А «Брюгге» играл с «Лацио» и «Боруссией» Дортмунд. С топовыми командами и украинский, и бельгийский клуб играли с переменным успехом. И вот они оба встречаются в ЛЕ.

Составы у обеих команд крепкие. Больших потерь нет. Я всё-таки в своём прогнозе буду отталкиваться от погодных условий матча. Думаю, киевлянам будет проще играть. Надеюсь, что они победят», — сказал Калиниченко.

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