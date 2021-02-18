«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.01.



«Казахи со счётом 3:2 победили в дополнительное время омичей. Думаю, с преимуществом в одну шайбу победят они и сегодня, правда, игра будет очень тяжёлая. «Барыс» на домашней арене действует очень агрессивно, старается всегда атаковать, забирать важные для себя очки.



«Автомобилист», как мы знаем, на выездах не очень хорош, может победить практически всухую, а бывает, наоборот. Крайне тяжело прогнозировать игру екатеринбуржцев.



«Барысу» же надо обязательно подниматься наверх, поскольку у них и так много проблем. Намного больше, чем у екатеринбуржцев. Поэтому победить им гораздо важнее. Думаю, именно такого результата они и добьются», — сказал Кожевников.