«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 3.08.
«Играй команды в Сан-Себастьяне, может быть, «Реалу Сосьедад» было бы проще. Однако игра пройдёт в Турине, что делает низкими шансы хозяев на успешный матч.
«Манчестер Юнайтед» в последнем туре плохо сыграл против «Вест Бромвича». Матч завершился вничью. В пяти последних матчах в Премьер-Лиге у «Манчестера» только одна победа. Они обыграли «Саутгемптон» со счётом 9:0.
Команда нестабильная у Сульшева. Она непредсказуемая. Самый главный вопрос: насколько команду на этой стадии Лиги Европы, а мы говорим про 1/16 финала, будет интересовать турнир.
Я думаю, если «Юнайтед» дойдёт до четвертьфинала, то он будет больше концентрироваться на происходящем. Сейчас это один из турниров, который можно считать смежным. Поэтому я думаю, что Сульшер выпустить не основной состав, что даёт «Реалу Сосьедад» шанс. Для него такой матч, безусловно, более имиджевый и важный.
Ну и «Реал Сосьедад» в двух последних турах сыграл с «Кадисом» и «Хетафе» очень достойно. Команда в хорошем кусачем настроении подходит к этой встрече. Поэтому я бы заиграл 1Х и ТБ (2,5), потому что обе команды пытаются играть в атакующий футбол», — сказал Казаков.
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