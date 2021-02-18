«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Новосибирске

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.66.
«Поставлю на победу омичей с преимуществом в две шайбы. Мастерства у них — целый вагон, исполнителей — хоть отбавляй. «Авангард» готовится к плей-офф, нарабатывает нужные связи, да и сейчас хорошее время, чтобы подняться повыше в турнирной таблице.
Сибиряки обязательно будут сопротивляться, это одна из немногих команд, которая все равно старается биться ради своих болельщиков. Есть у них этот запал, но чем дальше концовка чемпионата, тем меньше желания играть. Мотивации там уже нет никакой, так что будут стараться только за свои контракты.
Им ничего не надо, а вот «Авангард» всегда и всем хочет доказать, на что он способен. Поэтому они и победят сегодня — надо же подтверждать статус фаворита», — сказал Кожевников.
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