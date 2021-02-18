«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: ничья за 4.04.



«В «зелёном дерби» фактор площадки играет не меньшую роль, чем, скажем, в паре «Барыс» — «Автомобилист», только не с отрицательным знаком, а с самым что ни на есть прямым. Оба соперника – ярко выраженные «домушники» (притом что на выезде играют отнюдь не хуже), для обоих родные трибуны – шестой полевой игрок. Именно поэтому в 10 последних междусобойчиках девять раз побеждали хозяева. И с течением времени эта тенденция, достаточно чётко проявившаяся ещё во времена Суперлиги, только укрепляется.



И нет ровным счётом никаких предпосылок к тому, что она прервётся. Хоть «Ак Барсу» это совсем не нужно: ЦСКА дышит в спину и считает казанцев оккупантами, агрессивно и незаконно захватившими их первое место в КХЛ. Проиграют «барсы» уфимцам – ой что начнётся на нашем хоккейном олимпе!



Но, притом что я верю в статистику как раздел математики, верю в математику в целом, мне кажется, что «Ак Барс» всё-таки не проиграет. По крайней мере он не проиграет в основное время. То есть со всех сторон у нас выходит ничья, а уже потом либо в овертайме, либо в серии послематчевых буллитов «юлаевцы» возьмут второе очко. И система устоит, и «барсы» совсем уж «армейцев» не подпустят», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов и Зарипов не отдадут «зелёное дерби» Уфимцы сидят без хоккея больше недели, а казанцы успели раскататься в Риге.