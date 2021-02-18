«Локомотив» — «Динамо» Р: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Динамо» Рига.
Ставка: победа «Локомотива» с форой (-2) за 1.71.
«Пожалуй, самый легкий для предсказания результата матч во всем безбрежном игровом дне. Потому что тут все ложится на весы «Локомотива», и нет никакой мелочи, которую можно было бы бросить на сторону Риги.
Во-первых, у ярославцев общее почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. А ведь когда-то было не просто равенство, было даже преимущество у рижан, поскольку железнодорожники достаточно долго и тяжело подбирали к ним ключики. Но в последнее время уже «краповые» супротив «Локомотива» не дюжат: шесть последних междусобойчиков ярославцы взяли без особых проблем. В Ярославле же рижане в последний раз побеждали в ноябре 2017-го, а дальше – сплошные расстройства.
Опять-таки, где сейчас «Локомотив», а где Рига? Причем лаконичный и рифмованный армейский ответ на этот вопрос к «Динамо» подходит полностью. Что подтверждают 14 поражений в 15 последних матчах. Еще вопросы есть?
Домашняя победа «Локомотива», спокойная, уверенная, без надрывов и разгромов, но с убедительным преимуществом шайбы этак в три», — сказал Лебедев.
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