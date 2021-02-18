«Реал Сосьедад» — «Ман Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.96.



«В Турине играют «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» — это ковидная история, но я думаю, что вы уже все привыкли к тому, что матчи раскиданы по разным регионам.



«Реал Сосьедад» хорош, и если бы эта пара играла в начале декабря прошлого года, то мы бы говорили о хороших шансах. Сейчас они тоже есть, потому что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему участвует в чемпионской гонке, правда, существенно осложнил себе шансы глупой ничьей с «Вест Бромвичем», а также удивительным возвращением в игру «Эвертона» на последней минуте.



В любом случае «Юнайтед» будет сильно менять состав, так как игра с «Ньюкаслом» в этой ситуации может быть важнее для Сульшера, тем более что с «Сосьедадом» будет ответная встреча, где нужно будет выплеснуть всю свою энергию. А здесь надо сосредоточиться на обороне, сыграть аккуратно – думаю, что такая задача у «МЮ» в этой конкретной игре, тем более что игры идут друг за другом. Мы видим, как 120 минут матча с «Вест Хэмом» сказываются на игре с «Вест Бромвичем». Я жду большой ротации состава, игра будет от обороны.



«Реал Сосьедад» в трёх последних матчах добился положительных результатов – две победы и ничья. Команда результативно играет, но им придётся попотеть, чтобы придумать, как сыграть против такого «МЮ». Я думаю, что будет низ в этой встрече – самое интересное команды оставят на ответную игру», — сказал Казанский.

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