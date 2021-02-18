СКА — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и московское «Динамо».



Ставка: «Динамо» забросит минимум 3 шайбы за 2.54.



«Пока все идет к тому, что СКА сыграет с московским «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина. И этот матч – генеральная репетиция для обеих команд, потому что их серия возможна где-то через месяц.



Ну что тут сказать? Оба клуба в порядке. СКА выдал три победы подряд, а после февральского перерыва обыграл дома «Спартак» (3:1), которому очень нужны очки.



«Динамо» победило дважды подряд. Причем, как я слышал, главный тренер Владимир Крикунов в евротуровском перерыве так загрузил своих ребят, что были впечатлены даже старожилы. Казалось, что бело-голубые будут еле ползать по льду в первых матчах после паузы. Но они лихо разгромили минское «Динамо», причем в гостях – со счетом 6:4.



Здесь стоит вспомнить, как команды играли между собой раньше. Так вот:



1 февраля – «Динамо» обыграло СКА в Москве (2:0).



23 декабря – «Динамо» победило СКА в Москве (2:1 ОТ).



12 октября – СКА проиграл «Динамо» в Питере (3:4), но тогда армейцы были изнурены коронавирусом.



Я бы в этом поединке взял кэф 2,54 на то, что московское «Динамо» пробьет индивидуальный тотал в 2,5 шайбы. То есть забьет три и более гола. Почему я так думаю? Да просто у бело-голубых есть лучший снайпер Дмитрий Яшкин, лучший бомбардир Вадим Шипачев, вообще состав выглядит сильно, и «Динамо» обыграло СКА все три раза в этом сезоне», — сказал Лысенков.

СКА — «Динамо». Прогноз: Валерий Брагин возьмёт у Крикунова реванш за поражение в Москве За 27 домашних игр петербуржцы потерпели всего шесть поражений в основное время.