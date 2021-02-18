СКА — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и московское «Динамо».
Ставка: «Динамо» забросит минимум 3 шайбы за 2.54.
«Пока все идет к тому, что СКА сыграет с московским «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина. И этот матч – генеральная репетиция для обеих команд, потому что их серия возможна где-то через месяц.
Ну что тут сказать? Оба клуба в порядке. СКА выдал три победы подряд, а после февральского перерыва обыграл дома «Спартак» (3:1), которому очень нужны очки.
«Динамо» победило дважды подряд. Причем, как я слышал, главный тренер Владимир Крикунов в евротуровском перерыве так загрузил своих ребят, что были впечатлены даже старожилы. Казалось, что бело-голубые будут еле ползать по льду в первых матчах после паузы. Но они лихо разгромили минское «Динамо», причем в гостях – со счетом 6:4.
Здесь стоит вспомнить, как команды играли между собой раньше. Так вот:
1 февраля – «Динамо» обыграло СКА в Москве (2:0).
23 декабря – «Динамо» победило СКА в Москве (2:1 ОТ).
12 октября – СКА проиграл «Динамо» в Питере (3:4), но тогда армейцы были изнурены коронавирусом.
Я бы в этом поединке взял кэф 2,54 на то, что московское «Динамо» пробьет индивидуальный тотал в 2,5 шайбы. То есть забьет три и более гола. Почему я так думаю? Да просто у бело-голубых есть лучший снайпер Дмитрий Яшкин, лучший бомбардир Вадим Шипачев, вообще состав выглядит сильно, и «Динамо» обыграло СКА все три раза в этом сезоне», — сказал Лысенков.
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