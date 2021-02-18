СКА — «Динамо»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 3.15.
«Динамо» выглядит хорошо, удар держать умеет, команда находится в хорошем настроении. Думаю, они способны обыграть петербуржцев с преимуществом в одну шайбу, несмотря на то что последние дома накануне разгромили московский «Спартак» — 3:1.
«Сухаря» у москвичей не будет, дома-то питерцы точно минимум одну закатят в динамовские ворота. Исполнителей у «армейцев» хватает, да и мотивация на высоком уровне. Ленинградской команде, конечно, тяжело уже играть, они подустали, а надо к плей-офф готовиться. После «Спартака» явно подустали.
Динамовцы же сейчас явно посерьёзнее и поактивнее — им и карты в руки. Думаю, бело-синие одолеют своего соперника в основное время. Матч будет упорный, причём первую половину встречи команды проведут в защите, выжидая ошибок соперника», — сказал Кожевников.
- 18 февраля 2021
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